Украина поддерживает свободу арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, так как он является врагом президента РФ Владимира Путина и олицетворением протестов в России.
Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ЛИГА.
— Мы заняли жесткую принципиальную позицию. Во-первых, неправильно бить людей, которые вышли для защиты своих гражданских прав. Во-вторых, есть такая пословица: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать об Алексее Навальном, – сказал он.
При этом Кулеба считает, что россияне на самом деле вышли в защиту не Навального, а самих себя. Но Навальный олицетворяет протесты и является врагом Путина, поэтому Украина поддерживает его свободу и людей, которые за нее выступают, объяснил он.
В то же время не стоит очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины, отметил Кулеба.
— Я уверен, что бутерброд (Навальный сравнивал Крым с бутербродом, – ред.) придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Тут не должно быть никаких иллюзий. Еще и извинения придется ему принести, если Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, – сказал он.
В 2014-м Навальный сказал: «Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?» Он также заявил, что полуостров был «захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм», но в обозримом будущем не вернется в состав Украины.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии из-за отравления ядом группы «Новичок». Его задержали по «делу Ив Роше», а позже арестовали на 30 суток. Украина потребовала освободить его и всех политзаключенных, в том числе украинцев.
Утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.
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Украина поддерживает свободу арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, так как он является врагом президента РФ Владимира Путина и олицетворением протестов в России.
Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ЛИГА.
— Мы заняли жесткую принципиальную позицию. Во-первых, неправильно бить людей, которые вышли для защиты своих гражданских прав. Во-вторых, есть такая пословица: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать об Алексее Навальном, – сказал он.
При этом Кулеба считает, что россияне на самом деле вышли в защиту не Навального, а самих себя. Но Навальный олицетворяет протесты и является врагом Путина, поэтому Украина поддерживает его свободу и людей, которые за нее выступают, объяснил он.
В то же время не стоит очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины, отметил Кулеба.
— Я уверен, что бутерброд (Навальный сравнивал Крым с бутербродом, – ред.) придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Тут не должно быть никаких иллюзий. Еще и извинения придется ему принести, если Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, – сказал он.
В 2014-м Навальный сказал: «Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?» Он также заявил, что полуостров был «захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм», но в обозримом будущем не вернется в состав Украины.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии из-за отравления ядом группы «Новичок». Его задержали по «делу Ив Роше», а позже арестовали на 30 суток. Украина потребовала освободить его и всех политзаключенных, в том числе украинцев.
Утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.