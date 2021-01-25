Украина поддерживает свободу арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, так как он является врагом президента РФ Владимира Путина и олицетворением протестов в России.

Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ЛИГА.

— Мы заняли жесткую принципиальную позицию. Во-первых, неправильно бить людей, которые вышли для защиты своих гражданских прав. Во-вторых, есть такая пословица: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать об Алексее Навальном, – сказал он.

При этом Кулеба считает, что россияне на самом деле вышли в защиту не Навального, а самих себя. Но Навальный олицетворяет протесты и является врагом Путина, поэтому Украина поддерживает его свободу и людей, которые за нее выступают, объяснил он.

В то же время не стоит очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины, отметил Кулеба.

— Я уверен, что бутерброд (Навальный сравнивал Крым с бутербродом, – ред.) придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Тут не должно быть никаких иллюзий. Еще и извинения придется ему принести, если Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, – сказал он.

В 2014-м Навальный сказал: «Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?» Он также заявил, что полуостров был «захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм», но в обозримом будущем не вернется в состав Украины.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии из-за отравления ядом группы «Новичок». Его задержали по «делу Ив Роше», а позже арестовали на 30 суток. Украина потребовала освободить его и всех политзаключенных, в том числе украинцев.

Утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.