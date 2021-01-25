Украинское правительство планировало продавать воду в Крым после его захвата российскими войсками, а после начала вторжения на Донбасс планировало превратить Управление Северо-Крымского канала в публичное акционерное общество.

Об этом свидетельствуют документы кабинета министров, сообщает «Радио свобода».

О планах продавать воду в оккупированный Крым говорится в протоколе совещания от 28 марта 2014 года, проведенного тогдашним вицепремьером Владимиром Гройсманом. Поручение относительно канала датировано 8 мая того же года — его подписал тогдашний премьер Арсений Яценюк.

Оба документа изданию предоставил политик Андрей Сенченко, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента.

По словам Сенченко, именно он инициировал перекрытие Северо-Крымского канала, что оставило оккупированный полуостров без днепровской воды. В то же время депутат Госдумы Глеб Хор предлагал ему 20 миллионов долларов взятки за восстановление водоснабжения.

– По Киеву представители Кремля носят сумку с 20 миллионами долларов. Если вы услышите от кого-то из украинских чиновников идею восстановить подачу воды в Крым — знайте, что они взяли эти деньги, - цитирует политик свое выступление в шоу «Шустер Live» весной 2014 года.

Он отметил, что после попытки его подкупа возобновить поставки воды в Крым поручил министрам экологии, экономики и финансов вицепремьер Гройсман через 12 дней после крымского «референдума» о присоединении к России. Гройсман отменил свое решение и признал его ошибочность после разговора с Сенченко.

В одном из пунктов правительственного протокола говорится о «безотлагательном обеспечении бесперебойной подачей воды» Северо-Крымским каналом и заключения договора на поставку. В другом пункте говорится о разработке механизмов взаиморасчетов за воду. В обоих случаях захваченный Крым обозначался именно как «Автономная Республика Крым».

Люстрирований экс-глава Госводагентства Василий Сташук подтвердил, что правительство готовилось подавать воду в оккупированный Крым. По его словам, в случае начала поставок цена за кубометр должна была составлять 1-2 гривны.

Гройсман не комментирует ситуацию.

8 мая 2014 года, через несколько недель после начала антитеррористической операции на Донбассе, Яценюк поручил создать публичное акционерное общество на базе Управления Северо-Крымского канала. В поручении за подписью тогдашнего премьера говорилось, что доля государства в уставном капитале нового ПАО должен составлять 100%.

Пресс-служба Яценюка сообщила, что он в должности премьера не планировал возобновлять поставки воды на оккупированный полуостров, а «любые предположения, домыслы и фантазии от кого-либо о каких-то других намерениях премьер-министра Яценюка являются личными предположениями, домыслами и фантазиями отдельных лиц».

В прошлом году бывший депутат Верховной Рады Сергей Хлань заявлял, что правительство планирует объединить Каховский и Северо-Крымский каналы в единое ОАО «Воды Таврии» — якобы для «облегчения процедуры подачи воды в Крым». Однако 26 августа 2020 правительство не разрешило приватизировать указанные каналы.