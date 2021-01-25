Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко представил стратегический план борьбы с эпидемией коронавируса. По его мнению, за мошеннические сделки, связанные с коронавирусом, должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

– Мне бы очень хотелось, чтобы содержание выступлений у нас касалось не только этой текущей пленарной недели, но и стратегии действий Верховной Рады в условиях вызовов и кризисов, в которых оказалась Украина на весь 2021. Я хотел бы напомнить, что ровно год назад предыдущее правительство Зеленского распродало за бесценок все средства защиты, оставив людей - учителей, врачей, людей пожилого возраста абсолютно без масок, без средств защиты, что повлекло очень серьезные последствия, - напомнил Петр Порошенко.

Он отметил, что Украина заплатила жизнями людей за преступное бездействие власти.

– Год назад нас проинформировали о том, что страна имеет десятки миллионов тестов, и это была ложь. Власти Украины фальсифицирует статистику за счет ограничения тестов. Недавно полученная переписка между Офисом президента и Министерством иностранных дел, которая свидетельствует, что в мае прошлого года Европейский Союз предлагал Украине принять участие в финансировании путем небольшого взноса на закупку вакцин. И поскольку средства нужно было этой власти направлять на «большое воровство» с откатами, закупка вакцин ни была профинансирована. Сегодня Украина осталась едва ли не единственная среди стран, где еще не началась вакцинация, - отметил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул – стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны.

– Пункт первый - это тотальное тестирование. После этого - эффективный мониторинг тех, кто оказался заболевшими, бесплатные лекарства, бесплатные кровати, снабженные кислородом, - отмечает Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» заметил, что с учетом тех, кто уже переболел и имеет антитела, количество граждан, нуждающихся в первоочередной вакцинации, сократилось.

Кроме того, «Европейская Солидарность» инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество, связанное с вакцинированием от ковида.