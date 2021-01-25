«Слуга народа» сегодня соберется на заседание фракции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает телеканала 112 Украина.

— На 18:00 заседание фракции, ожидаем президента. Будем обсуждать законопроекты, которые важны на этой неделе, — сказал Даниил Гетманцев.

Нардеп отметил, что это законопроекты о бюро экономической безопасности, о референдуме и об ограничении действий коллекторов.

Напомним, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит проекты законов о народовластии через всеукраинский референдум и о защите журналистов.