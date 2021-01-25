Об этом сообщает Министерство туризма Кипра.

Чтобы стабилизировать отрасль туризма, поддерживать авиасообщение и одновременно защищать здоровье граждан, на Кипре разработали принципы — их утверждают страны, гражданам которых разрешен въезд.

Так, власть Кипра планирует открыть границы для 56 стран, среди которых государства-члены Евросоюза, государства Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн), Великобритания, Израиль, Украина, Беларусь, Египет, ОАЭ и другие.

В то же время там вводят новую систему распределения стран на «зоны — «зеленая», «оранжевая», «красная» и «серая». Страны входят в зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, и относительно них будут применяться различные правила для въезда. То есть, от простого заполнения или выборочного бесплатного тестирования до 14 дневной самоизоляции и ПЦР-теста за счет туриста.

Также там уточнили, что предварительно власти страны планировали ввести ослабления в поездках граждан из этих 56 стран с 15 января — тогда должен был начаться переходный период, который длился бы до 28 февраля включительно.

– Дата начала переходного периода пересмотрена из-за беспокойства относительно выявления нового штамма вируса и перенесена на 1 февраля. Новая дата остается прежней, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предоставит больше информации о новом штамме, - говорится в сообщении.