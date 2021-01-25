В районе населенного пункта Золотое (Луганская область) боевики обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
Обстрел произошел в 12:00. Раненный эвакуирован.
– Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ, - сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец 36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Отрепьев.
В районе населенного пункта Золотое (Луганская область) боевики обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
Обстрел произошел в 12:00. Раненный эвакуирован.
– Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ, - сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец 36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Отрепьев.