В районе населенного пункта Золотое (Луганская область) боевики обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Обстрел произошел в 12:00. Раненный эвакуирован.

– Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ, - сказано в заявлении.