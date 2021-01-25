Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Hromadske.

Он отметил, что большинство школ начали обучение в очной форме с частичным использованием смешанной и дистанционной форм.

Так, за парты вернулось почти 100% учеников Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киева.

От 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Как отметил министр, в самом Николаеве ученики 1–4, 9 и 11 классов будут учиться в очном режиме, а остальные — смешанно.

Шкарлет рассказывает, что в Полтавской области действуют преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5–11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1–4 и 9–11 классы учатся очно, 5–8 классы — смешанно. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, иногда дистанционная формы обучения.

После окончания жесткого карантина детсады и школы могут работать в обычном режиме. Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек.

Запрещено посещать учебные заведения соискателям образования, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала.

Также учебные заведения должны работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий.