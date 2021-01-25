Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.

Об этом говорится в сообщении на странице президента в Telegram-канале.

Владимир Зеленский обратился к украинцам и высказал благодарность за то, что по. окончанию локдауна не произошло вспышки инфекции, а выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел.

Он отметил, что за это время в Украине ввели 14 тысяч дополнительных коек, а поэтому в Украине их теперь почти 70 тысяч. Из них 70% свободны, а больше 80% обеспечены кислородом.

Также Владимир Зеленский анонсировал, что в феврале начнется вакцинация украинцев.

— У нас есть хорошие новости относительно вакцины против COVID-19. Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины, первый миллион, от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время, - сказал он.

Ранее сообщалось, что на коронавирусную инфекцию в мире заболело почти 100 миллионов человек.