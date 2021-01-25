По состоянию на утро понедельника в мире на инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, заболело почти 100 миллионов человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 99 177 542 человек, из них выздоровели 54 716 688. Количество умерших возросло до 2 129 134.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (25 124 064), Индия (10 654 533), Бразилия (8 844 577), Россия (3 679 247), Великобритания (3 657 857), Франция (3 112 055), Испания (2 499 560) и Италия (2 466 813).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (419 204), Бразилии (217 037) и Индии (153 339).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 231 965. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 191 812 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 21 861 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, за сутки в Украине обнаружили 2,5 тысячи случаев COVID-19.