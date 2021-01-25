В Украине за минувшие сутки, 24 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 2 тысяч 516 человек. Также 5 тысяч 783 пациентов выздоровели, а 63 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии в наУкраинес подтвердили 1 миллион 194 тысячи 328 случаев коронавирусного заболевания. Из них 953 тысяч 297 пациентов уже выздоровели, а 21 тысяча 924 — умерли от осложнений COVID-19.

Больше всего новых случаев подтвердили в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и в Киеве (146).

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник.