Митинги в Одессе и других городах страны в понедельник, 25 января, от имени украинских моряков устроили люди, «не имеющие отношения к морю».

Об этом заявил и.о. председателя Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации), передают Порты Украины.

— Я думаю, что многие из участников этого митинга — это так называемые моряки. То есть, к морю они не имеют никакого отношения, — заявил Глазков в комментарии, распространенном пресс-службой Морской администрации.

По его мнению, целью акций протеста является дестабилизация ситуации в морской отрасли и попытка остановить реформы.

— Тем более, в последнее время мы шли на диалог. Я не вижу в этом конструктивизма. Это просто провокация, — утверждает Глазков.

Моряки и представители Портофлота в понедельник провели в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове всеукраинскую акцию протеста против коррупции, уничтожающей морскую отрасль в стране.

Это не первая акция протеста, организованная моряками. В частности 13 октября 2020 года в Одессе украинские моряки вышли на Марш морского протеста. Акция состоялась в день встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Польши Анджея Дуды.