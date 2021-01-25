Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ, согласно которому трансгендеры имеют возможность проходить военную службу в армии страны, сообщает радиостанция Voice of America со ссылкой на заявление Белого дома, передает Интерфакс-Украина.

«Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить», - говорится в заявлении, опубликованном главой новостного бюро VOA Стивом Германом.

«Президент Байден уверен, что гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы», - отмечают в Белом доме.

«Разрешить всем годным к службе американцам служить своей стране в униформе - это лучше для армии и лучше для нашей страны, поскольку всесторонняя сила - более эффективна», - цитируют в Белом доме документ.