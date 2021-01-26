За 2020 год в Николаевской области составлено 510 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Из всего количества протоколов 417 составлено по статье 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), 93 - по статье 172-7 (нарушенние требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов).

Сообщается, что прокурорами обеспечено участие в рассмотрении судами 369 протоколов об административных нарушениях, связанных с коррупцией, по результатам рассмотрения которых наложен административный штраф на 235 человек на общую сумму 156,6 тысяч гривен.

К ответственности з наложением штрафа привлечены:

117 депутатов местных советов;

50 должностных лиц органов местного самоуправления;

6 бывших работников органов Национальной полиции;

9 работников органов государственной уголовно-исполнительной службы;

1 государственной налоговой службы;

52 других должностных лиц, в том числе юридических лиц публичного права.

К примеру, решением Доманевского районного суда, оставленным без изменений Николаевским апелляционным судом, старшого государственного ревизора-инспектора отдела администрирования налогов и сборов в физических лиц Южноукраинского управления Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области признано виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных частями 1, 2 статьи 172-7 КУоАП с наложением административного штрафа в размере 3400 гривен.

Установлено, что налоговик провела ряд камеральных проверок относительно субъекта хозяйствования, с которым связана лично семейными связями (сестра мужа), не сообщив непосредственного руководителя о конфликте интересов, и приняла ответственные решения в этих условиях.

В порядке, предусмотренном законом Украины «О предотвращении коррупции», органами прокуратуры внесено 47 ходатайств, которые были рассмотрены. К дисциплинарной ответственности привлечены 10 человек.