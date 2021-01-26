Народным депутатам из фракции «Слуга народа» раздали тезисы, как комментировать вопрос повышения цен на коммуналку, и какими будут тарифы в Украине.

Соответствующий документ оказался в распоряжении «Бабеля».

Нардепам советуют перекладывать ответственность за рост тарифов на местную власть и олигархов. Вместо этого правительство и президент оперативно приняли решение «в интересах людей» и снизили цены на коммуналку.

«Несмотря на сезонные колебания цены газа и непомерные аппетиты некоторых олигархических поставщиков газа, роста тарифов на отопление и горячую воду для украинцев — не будет», — отмечается в документе.

Также им советуют напоминать о поручении заместителю председателя ОП Кириллу Тимошенко провести аудит ценообразования и тарифов в Киеве и других городах.

Упоминаются в документе и вопросы сотрудничества с МВФ из-за возвращения к государственному регулированию цен на газ. Нардепы должны уверять в том, что Украина не отказывается от рынка газа и работает над его внедрением.

«В цивилизованных странах десятки лет ушли на то, чтобы сделать рынки прозрачными и работающими в интересах потребителей. У нас рынок газа работает только полгода. За это время минимальное количество потребителей успело воспользоваться возможностью сменить поставщика. Мы не можем ждать, пока рынок сам «переварит» старые привычки олигархических компаний, которые выставляют непомерные цены», — говорится в тезисах для «слуг».

В январе 2021 года «Нафтогаз» повысил цену на газ до 7,22 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости доставки. Предварительная цена составляла 6,33 гривны. Повышение регулятор обосновал значительным снижением объемов производства тепла, повышением заработной платы для сотрудников ТЭЦ, ростом цен на уголь и газ и увеличением расходов на услуги по распределению газа.