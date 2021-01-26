В Ровенской области из-за непогоды временно приостановили движение крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

– По состоянию на 10:30 26 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м/с, температура от 0 до 10 °С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога Ровно) наблюдается незначительное осложнение движения (замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов), - рассказали в ГСЧС.

Как отмечается, в связи с этим временно приостановили движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Утром на отрезке автодороги вблизи ресторанного комплекса «География» образовался затор из нескольких сотен грузовых автомобилей.

Кроме этого, из-за снегопада образовалась пробка возле ресторанного комплекса «4×4». Спасателям удалось разблокировать движение.