В Эстонии во вторник, 26 января, вступило в должность новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас — первая женщина во главе правительства в истории Эстонии.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Отмечается, что 43-летняя Кая Каллас является бывшим депутатом Европарламента, а также представительницей «Партии реформ».
— Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения, — сказала Кая Каллас.
Первое заседание нового правительства пройдет сегодня, 26 января, в 14:00 по местному времени.
Также в состав правительства вошли от «Центристской партии»:
От «Партии реформ»:
Напомним, в 2019 году в Финляндии избрали нового главу правительства — на то время 34-летнюю Санну Марин, которая стала самым молодым премьер-министром в мире.
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В Эстонии во вторник, 26 января, вступило в должность новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас — первая женщина во главе правительства в истории Эстонии.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Отмечается, что 43-летняя Кая Каллас является бывшим депутатом Европарламента, а также представительницей «Партии реформ».
— Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения, — сказала Кая Каллас.
Первое заседание нового правительства пройдет сегодня, 26 января, в 14:00 по местному времени.
Также в состав правительства вошли от «Центристской партии»:
От «Партии реформ»:
Напомним, в 2019 году в Финляндии избрали нового главу правительства — на то время 34-летнюю Санну Марин, которая стала самым молодым премьер-министром в мире.