В Эстонии во вторник, 26 января, вступило в должность новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас — первая женщина во главе правительства в истории Эстонии.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что 43-летняя Кая Каллас является бывшим депутатом Европарламента, а также представительницей «Партии реформ».

— Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения, — сказала Кая Каллас.

Первое заседание нового правительства пройдет сегодня, 26 января, в 14:00 по местному времени.

Также в состав правительства вошли от «Центристской партии»:

Министр окружающей среды — Тынис Мельдер;

Министр культуры — Аннели Отт;

Министр экономики и инфраструктуры — Таави Аас;

Министр государственного управления — Яак Ааб;

Министр внутренних дел — Кристьян Яани;

Министр здравоохранения и труда — Танель Кийк;

Министр иностранных дел — Эва-Мария Лийметс.

От «Партии реформ»:

Министр финансов — Кейт Пентус-Розиманнус;

Министр социальной защиты — Сигне Рийсало;

Министр обороны — Калле Лаанет;

Министр сельской жизни — Урмас Круузе;

Министр образования — Лийна Керсна;

Министр внешней торговли — Андрес Сутт;

Министр юстиции — Марис Лаури.

Напомним, в 2019 году в Финляндии избрали нового главу правительства — на то время 34-летнюю Санну Марин, которая стала самым молодым премьер-министром в мире.