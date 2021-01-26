В социальных сетях Facebook и Instargam произошел глобальный сбой. Пользователи не могут прогрузити ленту новостей и войти в свои аккаунты.

Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

В частности, юзеры сообщили о сбое в работе Facebook в Эстонии, Финляндии, США, а также России. В Украине проблем пока нет.

Также пользователи жалуются на проблемы со входом в Instagram. Сбой зафиксирован в России, Финляндии, Эстонии, а также Украине. Юзеры не могут прогрузити ленту новостей.

Напомним, ранее в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.