В социальных сетях Facebook и Instargam произошел глобальный сбой. Пользователи не могут прогрузити ленту новостей и войти в свои аккаунты.
Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.
В частности, юзеры сообщили о сбое в работе Facebook в Эстонии, Финляндии, США, а также России. В Украине проблем пока нет.
Также пользователи жалуются на проблемы со входом в Instagram. Сбой зафиксирован в России, Финляндии, Эстонии, а также Украине. Юзеры не могут прогрузити ленту новостей.
Напомним, ранее в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.
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В социальных сетях Facebook и Instargam произошел глобальный сбой. Пользователи не могут прогрузити ленту новостей и войти в свои аккаунты.
Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.
В частности, юзеры сообщили о сбое в работе Facebook в Эстонии, Финляндии, США, а также России. В Украине проблем пока нет.
Также пользователи жалуются на проблемы со входом в Instagram. Сбой зафиксирован в России, Финляндии, Эстонии, а также Украине. Юзеры не могут прогрузити ленту новостей.
Напомним, ранее в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.