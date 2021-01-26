На перевыборах в Конотопе избрали нового мэра города. Им стал представитель партии «Свобода» Артем Семенихин.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
За него проголосовали 40,3% избирателей. Явка на выборах составила 30,8% или 18 516 человек.
Артем Семенихин уже был избран мэром Конотопа в 2015 году. Однако у него не было поддержки в городском совете и его отстраняли от должности.
Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений COVID-19. В настоящее время на эту должность претендуют семь кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.
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На перевыборах в Конотопе избрали нового мэра города. Им стал представитель партии «Свобода» Артем Семенихин.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
За него проголосовали 40,3% избирателей. Явка на выборах составила 30,8% или 18 516 человек.
Артем Семенихин уже был избран мэром Конотопа в 2015 году. Однако у него не было поддержки в городском совете и его отстраняли от должности.
Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений COVID-19. В настоящее время на эту должность претендуют семь кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.