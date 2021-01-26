На перевыборах в Конотопе избрали нового мэра города. Им стал представитель партии «Свобода» Артем Семенихин.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

За него проголосовали 40,3% избирателей. Явка на выборах составила 30,8% или 18 516 человек.

Артем Семенихин уже был избран мэром Конотопа в 2015 году. Однако у него не было поддержки в городском совете и его отстраняли от должности.