Евросоюз утвердил 1,4 млрд евро гуманитарного бюджета, из них 28 млн евро направят Украине, Западным Балканам и Кавказу для преодоления последствий пандемии и изменения климата.

Об этом говорится на официальном сайте Европейской комиссии.

В ЕС решили на 60% увеличить первоначальный гуманитарный бюджет, который приняли в прошлом году, поскольку «глобальные гуманитарные нужды ухудшаются».

Кроме Украины, Западных Балкан и Кавказа, Евросоюз выделит 505 млн евро Африке для поддержки пострадавших от кризиса бассейна озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад), от продовольственного кризиса (Буркина Фасо, Мали, Мавритания и Нигер) и вынужденным переселенцам в связи с вооруженными конфликтами в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском Роге (Сомали и Эфиопия).

Еще 385 млн евро выделили на нужды Ближнего Востока, Турции, Йемена. 180 млн евро — для уязвимых слоев населения в Азии и Латинской Америке (Венесуэла и Колумбия). Остальные 302 млн евро потратят на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы.

Напомним, что украинцы стали третьей крупнейшей группой среди неграждан ЕС, которые на конец 2019 года имели вид на жительство в Евросоюзе.