Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал николаевских чиновников, которые на протяжении трех лет не решили проблему с разрушенной школой в Новом Буге.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у омбудсмена понимание в работе с чиновниками на местах, Тарас Креминь рассказал, что среди них недостаточное количество компетентных специалистов, имеющих педагогический опыт.

В частности, омбудсмен раскритиковал чиновников Николаевской ОГА, которые так и не решили вопрос с разрушенным зданием школы в Новом Буге.

– Представьте себе, три года назад в городе Новый Буг Николаевской области упала одна из лучших в Украине школ. Помещение было в аварийном состоянии. Три года чиновники не могут принять решение, что делать с учащимися: перевести их в соседние школы, построить новую школу, найти приспособленное помещение. И так три года, несмотря на то, что я обращался к премьер-министру и министру образования. Пока у нас будут такие позорные локальные случаи, но масштабируемые на всю страну, то не будет уважения к власти, - сказал Тарас Креминь.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

Стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.