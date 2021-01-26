Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране могут изменить стратегию вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Такое решение правительство планирует принять после недавнего всплеска смертности на фоне прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Как сообщается, в этом месяце в Норвегии более 30 летних людей, которые старше 70 лет, скончались после вакцинации против коронавируса. По словам Солберг, интенсивный мировой интерес к этой информации был преувеличен.
«Мы не верим, что есть какие-то проблемы с безопасностью вакцин. Но мы, возможно, не будем давать их наиболее уязвимым людям преклонного возраста», — сказала она.
Норвежский институт общественного здравоохранения призвал врачей делать прививки старых и больных, учитывая каждый конкретный случай.
«Для очень слабых пациентов и неизлечимо больных рекомендуется тщательная оценка соотношения пользы и недостатков вакцинации», — заявили в институте.
Ранее сообщалось, что в ЕС обвинили AstraZeneca в бездействии из-за срыва поставок вакцины.
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Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране могут изменить стратегию вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Такое решение правительство планирует принять после недавнего всплеска смертности на фоне прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Как сообщается, в этом месяце в Норвегии более 30 летних людей, которые старше 70 лет, скончались после вакцинации против коронавируса. По словам Солберг, интенсивный мировой интерес к этой информации был преувеличен.
«Мы не верим, что есть какие-то проблемы с безопасностью вакцин. Но мы, возможно, не будем давать их наиболее уязвимым людям преклонного возраста», — сказала она.
Норвежский институт общественного здравоохранения призвал врачей делать прививки старых и больных, учитывая каждый конкретный случай.
«Для очень слабых пациентов и неизлечимо больных рекомендуется тщательная оценка соотношения пользы и недостатков вакцинации», — заявили в институте.
Ранее сообщалось, что в ЕС обвинили AstraZeneca в бездействии из-за срыва поставок вакцины.