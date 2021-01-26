Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране могут изменить стратегию вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Такое решение правительство планирует принять после недавнего всплеска смертности на фоне прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Как сообщается, в этом месяце в Норвегии более 30 летних людей, которые старше 70 лет, скончались после вакцинации против коронавируса. По словам Солберг, интенсивный мировой интерес к этой информации был преувеличен.

«Мы не верим, что есть какие-то проблемы с безопасностью вакцин. Но мы, возможно, не будем давать их наиболее уязвимым людям преклонного возраста», — сказала она.

Норвежский институт общественного здравоохранения призвал врачей делать прививки старых и больных, учитывая каждый конкретный случай.

«Для очень слабых пациентов и неизлечимо больных рекомендуется тщательная оценка соотношения пользы и недостатков вакцинации», — заявили в институте.

Ранее сообщалось, что в ЕС обвинили AstraZeneca в бездействии из-за срыва поставок вакцины.