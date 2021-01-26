Об этом сообщила таджикская служба «Радио Свобода».

Президент подчеркнул, что, несмотря на победу над вирусом, граждане не должны расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены. В частности, Рахмон призвал людей следовать всем указаниям власти относительно мер безопасности во время посещения мечетей.

Однако эксперты скептически относятся к официальной статистике. По их мнению, масштабы распространения и смертности от коронавирусной болезни намного выше, чем утверждает Минздрав.

Как свидетельствуют данные с карты Университета Джонса Хопкинса, от начала пандемии в Таджикистане зафиксировали 13 308 случаев коронавирусного заболевания, 90 из них — летальные. В то же время 13 218 человек уже выздоровели. Таким образом официально в стране пока нет ни одного инфицированного коронавирусом.