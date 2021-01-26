Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в регион в ближайшее время получит вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом он рассказал сегодня, 26 января, в ходе прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр отметил, что пока ему неизвестно, будет ли вакцинация для горожан платной.

– Что будет дальше у нас с карантином, я не знаю. Каким образом будет развиваться пандемия – нет возможности вам сказать. Знаю, что у нас закупают сейчас вакцину и будут передавать нам на область, и мы будем организовывать процесс вакцинации. Какая это будет вакцинация – платная или бесплатная? Мне кажется, что будет бесплатная. Одно могу сказать, что у нас как всегда будут говорить «Мы вакцинироваться не будем, мы не верим в коронавирус». Всем, кто не верит в коронавирус могу организовать экскурсию в больницы, чтобы вы знали, что люди на самом деле болеют, – рассказал Александр Сенкевич.

Как известно, в феврале в Украине стартует вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее жители Николаева рассказали о том, планируют ли они прибегать к вакцинации.