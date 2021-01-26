Шесть государств - партнеров Европейского союза присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.
— Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Белоруссии. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета, — говорится в документе.
Последний пакет санкций, принятый ЕС 17 декабря, предусматривает ограничительные меры против 29 человек и 7 юридических лиц.
ЕС в целом ввел три пакета санкций против властей Беларуси, в список внесены 84 представителя руководства страны, в том числе самопровозглашенный президент Александра Лукашенко и представителей силовых структур.
Всем им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию.
Напомним, ранее в Литве предложили расширить санкционные списки в отношении Беларуси. В список санкций хотят добавить исполнителей злоупотреблений: сотрудники спецотрядов милиции или судьи, которые судят демонстрантов.
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Шесть государств - партнеров Европейского союза присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.
— Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Белоруссии. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета, — говорится в документе.
Последний пакет санкций, принятый ЕС 17 декабря, предусматривает ограничительные меры против 29 человек и 7 юридических лиц.
ЕС в целом ввел три пакета санкций против властей Беларуси, в список внесены 84 представителя руководства страны, в том числе самопровозглашенный президент Александра Лукашенко и представителей силовых структур.
Всем им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию.
Напомним, ранее в Литве предложили расширить санкционные списки в отношении Беларуси. В список санкций хотят добавить исполнителей злоупотреблений: сотрудники спецотрядов милиции или судьи, которые судят демонстрантов.