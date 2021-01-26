Глава Офиса Президента Андрей Ермак сегодня, 26 января, во время заседания Рады позвонил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Момент звонка зафиксировал фотокорреспондент Букв.

Андрея Ермака интересовало, успела ли Юлия Тимошенко поговорить с Сергеем (фамилия не указана).

Юлия Тимошенко ответила, что уже поговорила с Русланом Стефанчуком и объяснила, что произошло.

Также Юлия Тимошенко «засветила» часть предыдущей переписки, где она сообщает Андрею Ермаку, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости. В этой же части сообщения Юлия Тимошенко, судя по всему, сравнивает день рождения президента Владимира Зеленского с национальным праздником.

— Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю, — написала Юлия Тимошенко.

Как пишет изндание, номинально «Батькивщина» находится в оппозиции к власти. Впрочем, она проголосовала за нынешний бюджет. Если в 2019 президент заявлял, что отлучил Юлию Тимошенко от сладкого (речь шла о ГПЗКУ), то в ноябре 2020 в Государственную продовольственно-зерновую компанию назначили креатуру «Батькивщины» Андрея Власенко с окладом 229 853 гривны..

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме» (№ 3612).