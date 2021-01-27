С начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет 267 человек.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, пишет LB.ua.

— Одновременно информирую, что с начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет — 267 человек. Из них 226 — гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 — военнослужащие, 4 — добробаты, - сообщила Людмила Денисова.

По ее словам, 16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украине пленных в обход Трехсторонней контактной группы. Людмила Денисова сообщила, что 20 января с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украины территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, которые незаконно удерживаются боевиками. Впоследствии сообщалось, что вернут только четырех человек.

Напомним, что украинский военный погиб на Донбассе 21 января в результате обстрела позиций ВСУ из снайперского оружия.