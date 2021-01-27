В новых и модернизированных вагонах «Укрзалізниці» для повышения уровня безопасности пассажиров обещают устанавливать системы видеонаблюдения.

Об этом сообщил руководитель филиала перевозчика «Пассажирская компания» Александр Перцовский, передает пресс-служба «Укрзалізниці».

Он рассказал, что во время строительства новых пассажирских вагонов и модернизации старых обязательно будут устанавливать в них видеокамеры.

— Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости, - сказал Александр Перцовский.

Он также рассказал, что в компании контролируют маршруты наибольшим пассажиропотоком, и там, где существуют возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» предупреждает о временной приостановке продажи билетов 21 января.