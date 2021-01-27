Исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил тарифы на платные медицинские услуги в городской больнице №5 и родильном доме №3.

Такое решение было принято исполкомом в среду, 27 января, пишут НикВести.

В частности, в 5 горбольнице установили тарифы на консультации с врачами и процедуры по обращению горожан без направления врача. Отметим, что стоимость какой-либо процедуры из утвержденного перечня не превышает 100 гривен. Самая дорогостоящая процедура — это консультация у психиатра, которая составляет 93 гривны.

Кроме этого, в 3 роддоме тарифы на платные услуги составили: 1 тысяча 147 гривен за искусственное прерывание беременности (кроме абортов по медицинским и социальным показаниям) 582 гривны за пребывание в палате с улучшенным сервисным обслуживанием в течение суток (1 койко-место).

Напомним, что исполком Николаевского городского совета своим решением установил тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием Николаевского городского совета «Городская больница №4».