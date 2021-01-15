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В пятницу, 15 января, исполком Николаевского городского совета своим решением установил тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием Николаевского городского совета «Городская больница №4».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай указала, что тарифы принимаются с учетом расширения перечня платных медицинских услуг, а также с целью рационального использования денег.
— Данные тарифы проверили специалистами отдела цен и ценовой политики Департамента экономического развития горсовета. Согласно заключению, они соответствуют требованиям действующего законодательства, - пояснила Ирина Шамрай.
Проект решения приняли без дополнительного обсуждения.
Далее список установленных тарифов:
До этого сообщалось,что в горбольнице №4 Николаева можно будет сделать ИФА-тест на COVID-19 за 380 гривен.
Напомним, лечение одного пациента с коронавирусом в николаевских городских больницах обходится в сумму от 2,5 до 6 тысяч гривен в сутки.
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В пятницу, 15 января, исполком Николаевского городского совета своим решением установил тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием Николаевского городского совета «Городская больница №4».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай указала, что тарифы принимаются с учетом расширения перечня платных медицинских услуг, а также с целью рационального использования денег.
— Данные тарифы проверили специалистами отдела цен и ценовой политики Департамента экономического развития горсовета. Согласно заключению, они соответствуют требованиям действующего законодательства, - пояснила Ирина Шамрай.
Проект решения приняли без дополнительного обсуждения.
Далее список установленных тарифов:
До этого сообщалось,что в горбольнице №4 Николаева можно будет сделать ИФА-тест на COVID-19 за 380 гривен.
Напомним, лечение одного пациента с коронавирусом в николаевских городских больницах обходится в сумму от 2,5 до 6 тысяч гривен в сутки.