Лечение одного пациента с коронавирусом в николаевских городских больницах обходится в сумму от 2,5 до 6 тысяч гривен в сутки.

Об этом начальница управления зравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай в видеокомментарии на канале «Март».

Она сообщила, что, несмотря на то, что городская больница № 5 и детская горбольница № 2 в начале октября заключили пакеты с НСЗУ, средства в эти учреждения ещё не поступали.

— Обычно стоимость лечения таких пациентов достигает 2,5 тысяч в день, когда это средней степени тяжести течение. И до 6 тысяч, если пациент находится в реанимационном отделении. Деньги из НСЗУ на данный момент получают городской роддом № 1, городская больница № 1 и городская больница №три, — сообщила Ирина Шамрай.

Другим учреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусом, приходится покрывать расходы из собственных резервов и за счет денег, выделенных из городского бюджета, добавила она.

Напомним, 20 октября депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города.

Сообщалось, что по состоянию на утро 30 октября в Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19, 144 из них — в Николаеве.