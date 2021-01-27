Исполком Николаевского городского совета согласовал новые тарифы на перекачку воды «Николаевводоканалом» в микрорайонах Варваровка и Большая Корениха, а также поселке Надбугское.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома сегодня, 27 января, пишут НикВести.

Начальница отдела цен и ценовой политики управления экономики горсовета Николаева Елена Боличевская рассказала, что членам исполкома предлагается установить тариф на водоснабжение в двух микрорайонах и поселке на уровне 16,78 грн/м3.

— В этих районах вода подается со скважин. Фактическая стоимость услуг значительно выше от предлагаемой цены. Так, например, для жителей Варваровки стоимость такой услуги составляла бы 22 гривны 83 копейки, для Большой Коренихи — 56 гривен, а для поселка Надбугское — 66 гривен. Водоканал предлагает установить тарифы в размере 16 гривен 78 копеек в соответствии с тарифами, установленными Нацкомиссией, - сказала Елена Боличевская.

Стоит отметить, что предыдущий тариф для жителей микрорайонов Варваровка и Большая Корениха, а также поселка Надбугское был утвержден в апреле 2020 года и составлял 13,89 грн/м3.

В результате члены исполкома поддержали проект решения, которым повышается цена на водоснабжение для жителей Варваровки, Большой Коренихи и Надбугского.

Ранее сообщалось, с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.