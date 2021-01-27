Партия «Батьківщина» намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам.

Об этом в среду, 27 января, с трибуны Верховной Рады заявила Юлия Тимошенко, пишет Украинская Правда.

Юлия Тимошенко назвала принятый накануне парламентом закон о референдуме «плохим». По ее мнению, «обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур». Поэтому экс-премьер заверила, что ее политсила «поможет народу» проявить свою волю.

— Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: Украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли -— «нет» продаже сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности, о марихуане — мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес, — заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме» (№ 3612).