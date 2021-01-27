Следственные изоляторы заработали более 2,2 миллиона гривен на камерах с улучшенными условиями пребывания.
Об этом сообщает Министерство юстиции в Telegram.
– 2 276 287 гривен – именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания, -говорится в сообщении министерства.
В Минюсте отметили, что полученные средства направляются на обновление бесплатных камер СИЗО.
Сообщается, что в январе к проекту присоединились еще 4 следственных изолятора. Помещения с улучшенными условиями содержания заключенных обустроили в ГУ «Бахмутское УИН (№ 6)», в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО.
В общем платные камеры уже есть в 26 следственных изоляторах.
Напомним, что Министр юстиции Денис Малюська представил услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах с улучшенными условиями.
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Следственные изоляторы заработали более 2,2 миллиона гривен на камерах с улучшенными условиями пребывания.
Об этом сообщает Министерство юстиции в Telegram.
– 2 276 287 гривен – именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания, -говорится в сообщении министерства.
В Минюсте отметили, что полученные средства направляются на обновление бесплатных камер СИЗО.
Сообщается, что в январе к проекту присоединились еще 4 следственных изолятора. Помещения с улучшенными условиями содержания заключенных обустроили в ГУ «Бахмутское УИН (№ 6)», в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО.
В общем платные камеры уже есть в 26 следственных изоляторах.
Напомним, что Министр юстиции Денис Малюська представил услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах с улучшенными условиями.