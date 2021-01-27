Следственные изоляторы заработали более 2,2 миллиона гривен на камерах с улучшенными условиями пребывания.

Об этом сообщает Министерство юстиции в Telegram.

– 2 276 287 гривен – именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания, -говорится в сообщении министерства.

В Минюсте отметили, что полученные средства направляются на обновление бесплатных камер СИЗО.

Сообщается, что в январе к проекту присоединились еще 4 следственных изолятора. Помещения с улучшенными условиями содержания заключенных обустроили в ГУ «Бахмутское УИН (№ 6)», в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО.

В общем платные камеры уже есть в 26 следственных изоляторах.