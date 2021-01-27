Президент Франции Эммануэль Макрон встречается со своими министрами в среду утром, чтобы обсудить трудное решение о том, вводить ли третий локдаун.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.
В среду утром проходит заседание Совета обороны - группы ключевых министров, которые решают, какие коронавирусные ограничения вводить.
Спекуляции вокруг вопроса о третьем локдауне бушуют во Франции с тех пор, как Journal du Dimanche, газета, которую правительство часто использует для представления новой политики или идей, опубликовала передовицу о неизбежности нового локдауна.
Глава консультативного научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси также выступил по телевидению, сказав, что третий локдаун, вероятно, потребуется, и эта неделя - ключевая для принятия решений.
Потенциальное введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.
Напомним, ранее власти Франции издали указ, запрещающий публичное ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19.
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Президент Франции Эммануэль Макрон встречается со своими министрами в среду утром, чтобы обсудить трудное решение о том, вводить ли третий локдаун.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.
В среду утром проходит заседание Совета обороны - группы ключевых министров, которые решают, какие коронавирусные ограничения вводить.
Спекуляции вокруг вопроса о третьем локдауне бушуют во Франции с тех пор, как Journal du Dimanche, газета, которую правительство часто использует для представления новой политики или идей, опубликовала передовицу о неизбежности нового локдауна.
Глава консультативного научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси также выступил по телевидению, сказав, что третий локдаун, вероятно, потребуется, и эта неделя - ключевая для принятия решений.
Потенциальное введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.
Напомним, ранее власти Франции издали указ, запрещающий публичное ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19.