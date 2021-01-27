Украина и Венгрия во время визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Киев договорились о переговорах для разрешения спора относительно языка и образования.

Об этом сообщает Европейская правда.

О договоренности рассказал на пресс-конференции в Киеве Петер Сийярто.

— Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия насчет того, каким образом нужно воплощать закон об образовании, — сказал Петер Сийярто.

Дмитрий Кулеба подтвердил запланированное заседание рабочей группы по вопросам образования.

— Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн бизнес-форум, — заявил Дмитрий Кулеба.

По словам Сийярто, если эти консультации будут успешными, мы сможем исключить многие факторы неопределенности.

— Если мы найдем решение по этому вопросу, наши отношения продвинутся вперед, — сказал Петер Сийярто.

Напомним, Венгрия блокировала проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.