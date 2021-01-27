Основатель Microsoft Билл Гейтс предложил план по противодействию новым пандемиям, который заключается в создании глобальной системы обнаружения опасных инфекций и подготовке многотысячного резерва медиков, готовых к борьбе на передовой. План предусматривает еженедельное тестирование до 1,5 миллиарда человек.

Об идее миллиардера и филантропа пишет издание Bloomberg.

По мнению Гейтса, для недопущения глобальной катастрофы вроде пандемии коронавируса готовность к вспышкам опасных инфекций следует воспринимать как необходимость обороны на случай войны.

Пандемия коронавируса, вспыхнувшая на границе 2019—2020 годов, затронула более 100 млн людей во всем мире, и богатые страны только начинают наращивать поставки недавно изобретенных вакцин. В следующий раз, считает Гейтс, мир должен быть подготовлен лучше.

– Мир не был готов к пандемии COVID-19. В следующий раз мы будем действовать иначе, - сказал он.

Гейтс предлагает создать «мегадиагностическую платформу», которая будет способна еженедельно тестировать не менее 20% населения мира на наличие инфекций, способных вызвать новую пандемию. Поддержка такой структуры будет очень дорогой, но это оправдано — ввиду 28 триллионов долларов убытков из-за коронавируса.

– Мир должен потратить миллиарды, чтобы сохранить триллионы, - сказал миллиардер, обосновывая необходимость создания резерва в 3 тыс. врачей, готовых к немедленной борьбе с новыми инфекциями. Это будет стоить миру десятки миллиардов долларов ежегодно.

Напомним, ранее Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии.