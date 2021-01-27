Группа хакеров из Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму в около 2,5 миллиарда долларов. Хакеры совершали массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также представителей правоохранительных органов США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

– Используя вредоносное программное обеспечение - так называемый вирус-шифровальщик («банковский троян»), предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных, (хакеры - прим.) осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США, - сообщили в Офисе генпрокурора.

Такими действиями был причинен ущерб банкам на сумму около 2,5 млрд США.

По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 361-1, части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта, а также завладение чужим имуществом путем обмана).

– В ходе обысков обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность. Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений, - добавили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала на 31% меньше атак разных видов, чем на предыдущей неделе. В частности, DDoS-атаки на вебресурсы Офиса президента и Госспецсвязи.