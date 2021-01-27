Мэр Николаева Александр Сенкевич убежден, что депутаты городского совета рассмотрят вопрос об отмене предоставления русскому языку статуса регионального и примет соответствующее решение.

Об этом он заявил в среду, 27 января, в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.

По словам мэра, депутаты должны будут на сессии принять решение, которым они приведут в соответствие с действующим законодательством в Украине принятые ранее решения других созывов горсовета. Также Александр Сенкевич убежден, что вопрос об отмене предоставления русскому языку статуса регионального в Николаеве не стоит политизировать.

— Этот вопрос не идеологический, не политический, а чисто технический. Был закон, который устанавливал статус региональных языков. Конституционный суд признал такой закон неконституционным и прекратил его действие. Нам теперь нужно привести решения нашего Николаевского городского совета до соответствующей законодательной базы. Нам просто нужно решение, которое было принято в 2012 году, отменить, так как оно не отвечает действительности. Я этот вопрос поддержу, это просто технический вопрос. Политизировать сейчас этот вопрос не стоит. Говорить: Я за региональный языки… Сперва выучите хотя бы нормально один язык, — заявил Александр Сенкевич.

Решение о предоставлении русскому статуса регионального языка в Николаеве принималось в августе 2012 года. В тот день возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко».

Тогда аналогичное решение принимал и Николаевский областной совет, большинство в котором имела «Партия Регионов». Но в 2018 году Николаевский окружной административный суд признал недействительным это решение. Истцом по этому вопросу также выступала Оксана Янишевская, являвшаяся на тот момент депутатом облсовета от партии «Фронт Змін».

Олег Деренюга опубликовал также ответ на информационный запрос за подписью бывшего вице-мэра Николаева Владимира Крыленко от 16 декабря 2020 года, в котором говорится, что горсоветом еще «решается» вопрос подготовки проекта решения сессии Николаевского горсвоета об отмене вышеуказанного решения от 2012 года.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался переходить на украинский язык.

В законе об обеспечении функционирования украинского языка есть статья 12, где говорится о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

Напомним, Министерство культуры и информполитики (МКИП) должно подать Кабмину концепцию Государственной целевой национально-культурной программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2028 года.