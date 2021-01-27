Киберполиция Украины совместно с правоохранителями из других стран разоблачила и заблокировала деятельность международной хакерской группировки, распространявшей вредоносное программное обеспечение. С его помощью хакеры нанесли значительный финансовый ущерб учреждениям из США и стран Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так, с помощью вирусного программного обеспечения хакеры вмешивались в работу серверов частных и государственных учреждений. В результате им удалось нанести ущерб на 2,5 миллиарда долларов.

Злоумышленники использовали вирусное программное обеспечение. Их инфраструктура включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически была бот-сетью. Вирус распространяли путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и т. Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку или сообщение о распространении COVID-19.

Когда вирус попадал в технику компаний, то устанавливал на нее дополнительные вирусы и настраивал дальнейшую рассылку. Таким образом хакеры получали персональные данные пользователей, после чего пересылали деньги на подконтрольные счета.

Украинские киберполицейские совместно с правоохранителями иностранных государств провели обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании. Они изъяли более 90 серверов бот-сети в разных странах и полностью заблокировали ее работу.

Полицейские обнаружили двух украинцев, причастных к деятельности бот-сети. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители установили и других хакеров, однако пока все еще пытаются их задержать.

Ранее сообщалось, что сотрудники киберполиции в ходе сотрудничества с международными специалистами в области цифровых валют обнаружили трех человек, причастных к отмыванию 42 миллионов долларов.