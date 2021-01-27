Вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский считает, что в случае, если простаивающий на Николаевском судостроительном заводе недостроенный крейсер «Украина» не удастся продать - его нужно утилизировать.

Такое мнение Олег Уруский высказал в интервью изданию «День».

Чиновник отметил, что вопрос будущего крейсера тянется уже годами. Корабль мешает заводу, а потому его следует продать, либо просто утилизировать.

— Что касается крейсера «Украина», эта история тянется уже десятки лет и переходит, как «переходной флаг» от правительства к правителству, и до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Больше того, этот крейсер мешает заводу, занимая место. И по-третьих, в этом году было принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого возможно будет принято решение о его продаже, а нет, то утилизации, - сказал Олег Уруский.

Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Отметим, 18 декабря 2020 года, директор «Николаевского судостроительного завода» Валерий Калашников заявлял, что демилитаризация недостроенного ракетного крейсера «Украина» начнется в 2021 году.

Ранее сообщалось, что за полтора года Минобороны так и не обратилось к судостроительному заводу в Николаеве с предложением о демилитаризации крейсера «Украина».

Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».