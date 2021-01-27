Из бюджета Киева выделят дополнительно 140 миллионов гривен для закупки вакцины от коронавируса. Об этом во время брифинга в офисе партии «Европейская Солидарность» сообщила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, сообщили в пресс-службе партии.

Она отметила, что центральная власть демонстрирует абсолютно провальную политику по противодействию распространению коронавируса, поэтому уже с первых дней работы нового состава Киевского городского совета «Европейская Солидарность» взялась решать вопросы, которые беспокоят каждого киевлянина.

— Достаточной является финансовая поддержка врачей, работающих в отделениях по лечению больных коронавирусом. Возможно ли обеспечить вакцинацию и какая будет приоритетность вакцинации различных слоев населения. Будут ли соблюдены все пункты, которые во всем мире уже определены, что в первую очередь мы должны защитить наших врачей, медицинский персонал, стариков, безусловно, наших военнослужащих, которые защищают Украину и от которых зависит наше спокойная мирная жизнь, - отмечает Марина Порошенко. — С первых дней работы Киевсовета 9-го созыва, в декабре 2020 года, мы провели аудит и смогли найти 422 миллионов гривен и направить их на обеспечение больниц, которые лечат больных COVID-19, необходимыми медикаментами. Это позволило им спокойно работать в период между бюджетными годами и иметь все необходимое для оказания качественной медицинской помощи, - напомнила Марина Порошенко. — Нашей командой «Европейской Солидарности» было внесено предложение о дополнительном финансировании из киевского бюджета врачей и медицинского персонала, которые лечат больных коронавирус. И благодаря таким инициативам было найдено дополнительно 1,6 миллиарда гривен в бюджет 2021 года. Благодаря этому уже с января киевские врачи будут получать дополнительно по 5000 гривен до своей заработной платы, медицинские сестры - 4000 гривен, и младший медицинский персонал - 2000 гривен, - сообщила Марина Порошенко.

Она также отметила, что временно созданное большинство в Киевсовете приняло бюджет города на 2021, не учитывая ни одной поправки от «Европейской Солидарности».

— Мы считаем, что это значительно снизит качество социальных и медицинских услуг для киевлян, - отметила Марина Порошенко. — Уже сегодняшнее заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики показывает, что требования «Европейской Солидарности» были обоснованы. И уже сегодня на комиссии мы голосовали за изменение и увеличение средств в размере 140 миллионов гривен на финансирование Городской целевой программы «Здоровье киевлян» для того, чтобы в ближайшее время город мог закупить вакцины и провести иммунизацию киевлян от коронавируса», - отметила Марина Порошенко.

Она обратилась к представителям органов местного самоуправления с призывом по примеру Киева принять меры для обеспечения вакцинации в своих административных единицах, поскольку надеяться на центральную власть не приходится.