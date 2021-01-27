На трассе Н-24 Благовещенское - Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.
Об этом НикВести сообщили читатели, которые оказались в образовавшейся из-за этого тянучке на автодороге.
— В районе Александровки в сторону Южноукраинска по киевской трассе образовалась тянучка. Фуры заняли полосу на трассе, так как не могут проехать участок дороги в связи с гололедицей, - рассказал читатель.
Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона
По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.
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На трассе Н-24 Благовещенское - Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.
Об этом НикВести сообщили читатели, которые оказались в образовавшейся из-за этого тянучке на автодороге.
— В районе Александровки в сторону Южноукраинска по киевской трассе образовалась тянучка. Фуры заняли полосу на трассе, так как не могут проехать участок дороги в связи с гололедицей, - рассказал читатель.
Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона
По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.