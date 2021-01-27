В Николаевской области существует вероятность перекрытия автомобильных дорог с 20:00 27 января.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Синоптики предупреждают об активизации циклона над югом Украины. До конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Николаевской и Одесской областях ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега.

Объявлен III уровень опасности — «красный», а жителей области призывают отказаться от поездок.

«Погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов. В связи с этим просим воздержаться от передвижения по автодорогам области. Особенно большегрузный транспорт! По возможности рекомендуем отказаться от поездок автобусам», — говорится в сообщении.

Водителей просят четко соблюдать правила дорожного движения, в частности скоростной режим, интервал и дистанцию, а также пропускать спецтехнику.

В случае, если вам понадобится помощь на дороге, звоните диспетчеру Службы автомобильных дорог в Николаевской области по тел. (0512) 56-41-16, (068) 886-88-00 (круглосуточно).

Ранее сообщалось, что в ночь с 26 на 27 января в некоторых районах Николаевской области выпал снег, местами наблюдается гололед, налипание мокрого снега и дождь.