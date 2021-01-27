В ночь с 26 на 27 января в некоторых районах Николаевской области выпал снег, местами наблюдается гололед, налипание мокрого снега и дождь.

Как сообщалось, синоптики объявили штормовое предупреждение. Укрогидрометцентр предупредил об усложнении погодных условий, порывы ветра ожидаются на уровне 15-20 м/с. Уровень опасности «желтый». Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Отметим, что некоторые районы и города области засыпало снегом. В частности, Веселиновщину, Вознесенский и Николаевский районы, сообщают в Viber-группе «ДТП и дороги».

Веселиновский район Веселиновский район

Вознесенский район

Очевидцы сообщают, что по трассе «Одесса — Николаев» произошло ДТП, в районе участка с солнечными батареями неподаеку от поселка Красное.

Также сообщалось, что в Южноукраинске на фоне осложнения погодных условий автомобиль въехал в автобус, подвозивший на работу сотрудников атомной станции. Грузовик, который шел следом, попытался избежать столкновения и въехал в теплотрассу.

В Николаеве ночью выпал небольшой снег, а с раннего утра идет дождь. На дорогах наблюдается налипание мокрого снега, а из-за снижения температуры образуется гололед.

В Службе автомобильных дорог в Николаевской области отчитались, что для расчистки и обработки дорог противогололедными материалами в течение ночи была задействована 51 спецмашина и дорожные работники. За ночь использовано 160 тонн песчано-солевой смеси и 240 литров дизтоплива.

Работы по расчистке выполнялись на аварийно-опасных участках, спусках и подъемах основных трасс области:

М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» (на г. Таганрог) от Коблево до Николаева, Ингульский мост;

Н-24 «Благовещенское — Николаев» (через Вознесенск) от Александровки, через Вознесеснск, Новую Одессу в Николаев;

Н-11 «Днепр — Николаев» (через Кривой Рог) от Нового Буга в направлении Баштанки;

Р-55 «Одесса — Вознесенск — Новый Буг» в направлении Нового Буга.



