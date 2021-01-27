В ночь с 26 на 27 января в некоторых районах Николаевской области выпал снег, местами наблюдается гололед, налипание мокрого снега и дождь.
Как сообщалось, синоптики объявили штормовое предупреждение. Укрогидрометцентр предупредил об усложнении погодных условий, порывы ветра ожидаются на уровне 15-20 м/с. Уровень опасности «желтый». Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Отметим, что некоторые районы и города области засыпало снегом. В частности, Веселиновщину, Вознесенский и Николаевский районы, сообщают в Viber-группе «ДТП и дороги».
Очевидцы сообщают, что по трассе «Одесса — Николаев» произошло ДТП, в районе участка с солнечными батареями неподаеку от поселка Красное.
Также сообщалось, что в Южноукраинске на фоне осложнения погодных условий автомобиль въехал в автобус, подвозивший на работу сотрудников атомной станции. Грузовик, который шел следом, попытался избежать столкновения и въехал в теплотрассу.
В Николаеве ночью выпал небольшой снег, а с раннего утра идет дождь. На дорогах наблюдается налипание мокрого снега, а из-за снижения температуры образуется гололед.
В Службе автомобильных дорог в Николаевской области отчитались, что для расчистки и обработки дорог противогололедными материалами в течение ночи была задействована 51 спецмашина и дорожные работники. За ночь использовано 160 тонн песчано-солевой смеси и 240 литров дизтоплива.
Работы по расчистке выполнялись на аварийно-опасных участках, спусках и подъемах основных трасс области:
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В ночь с 26 на 27 января в некоторых районах Николаевской области выпал снег, местами наблюдается гололед, налипание мокрого снега и дождь.
Как сообщалось, синоптики объявили штормовое предупреждение. Укрогидрометцентр предупредил об усложнении погодных условий, порывы ветра ожидаются на уровне 15-20 м/с. Уровень опасности «желтый». Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Отметим, что некоторые районы и города области засыпало снегом. В частности, Веселиновщину, Вознесенский и Николаевский районы, сообщают в Viber-группе «ДТП и дороги».
Очевидцы сообщают, что по трассе «Одесса — Николаев» произошло ДТП, в районе участка с солнечными батареями неподаеку от поселка Красное.
Также сообщалось, что в Южноукраинске на фоне осложнения погодных условий автомобиль въехал в автобус, подвозивший на работу сотрудников атомной станции. Грузовик, который шел следом, попытался избежать столкновения и въехал в теплотрассу.
В Николаеве ночью выпал небольшой снег, а с раннего утра идет дождь. На дорогах наблюдается налипание мокрого снега, а из-за снижения температуры образуется гололед.
В Службе автомобильных дорог в Николаевской области отчитались, что для расчистки и обработки дорог противогололедными материалами в течение ночи была задействована 51 спецмашина и дорожные работники. За ночь использовано 160 тонн песчано-солевой смеси и 240 литров дизтоплива.
Работы по расчистке выполнялись на аварийно-опасных участках, спусках и подъемах основных трасс области: