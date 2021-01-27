В среду Министерство внутренней безопасности США объявило общенациональную тревогу о терроризме, сославшись на потенциальную угрозу со стороны внутренних антиправительственных экстремистов, выступающих против Джо Байдена на посту президента.

Об этом пишет ZN.ua.

— Информация предполагает, что некоторые идеологически мотивированные насильственные экстремисты, возражающие против осуществления государственной власти и смены президента, руководствуясь другими возможными обидами или идеологическими причинами, подпитываемыми ошибочными наративами, могут продолжать мобилизоваться для подстрекательства или совершения насилия, — говорится в сообщении.

Бюллетень национальной системы предупреждения о терроризме сообщает, что повышенная угроза нападения «сохранится в течение нескольких недель после успешной инаугурации президента», которая состоялась 20 января.

— У DHS нет информации, указывающей на конкретный, заслуживающий доверия заговор, — говорится в сообщении. — Однако насильственные беспорядки продолжаются в последние дни, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что люди, разочарованные осуществлением государственной власти и сменой президента ... могут продолжать мобилизовать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства или совершения насилия, — сказано в сообщении.

В предупреждении говорится, что с прошлого года усиливаются угрозы со стороны воинствующих экстремистов внутри страны, мотивированных ограничениями по Covid-19, поражением Дональда Трампа на ноябрьских выборах, жестокостью полиции и нелегальной иммиграцией.

DHS заявило, что эти мотивы могут оставаться в силе в ближайшие месяцы и что нападение сторонников Трампа 6 января на Конгресс может подтолкнуть экстремистов «атаковать выборных должностных лиц и государственные учреждения».

После нападения, которое было квалифицировано как восстание, арестованы более 150 человек, в том числе члены вооруженных экстремистских группировок.

Департамент призвал общественность сообщать о подозрительной деятельности и угрозах насилия.

Ранее Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупреждала сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января.