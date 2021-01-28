Сотрудники пограничного контроля Соединенного Королевства недавно стали требовать у некоторых граждан ЕС, проживающих в Великобритании, предоставить доказательства своего легального проживания: хотя до «дедлайна» для получения необходимого статуса еще полгода.

Об этом сообщает издание Politico.

После окончания переходного периода Brexit и окончательного выхода Британии из ЕС, пограничники могут спрашивать, въезжает ли в страну гражданин ЕС как турист, или как лицо, которое постоянно здесь проживает.

Однако, по данным издания, есть уже 4 случая, когда британские пограничники попросили у граждан стран ЕС (из Финляндии, Мальты и Румынии), которые живут в Британии и возвращались туда, предоставить документы, подтверждающие их статус.

Речь идет о специальном удостоверении согласно EU Settlement Scheme, которое все граждане ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, если они хотят и далее жить в Британии, должны получить до 30 июня, но до этой даты о подтверждении этого статуса не должны были бы спрашивать.

Однако вполне возможно, что эти случаи обусловлены тем, что пограничники не до конца разобрались в новых правилах.

Со своей стороны, в министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что пограничники прошли необходимые инструкции относительно новых процедур.

Напомним, ранее Великобритания ввела запрет на въезд из Южной Америки, Португалии и Кабо-Верде из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Бразилии.