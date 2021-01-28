Суд Ленинского района Минска приговорил к пяти годам лишения свободы минчанина Виктора Борушко за якобы нападение на сотрудника ОМОНа во время одной из прошлогодних акций протеста.

Об этом сообщает Tut.by.

«Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — говорится в сообщении.

32-летний Виктор Борушко находится под стражей с 18 октября 2020 года. Его задержали после воскресного марша, избивали и издевались над ним, вследствие чего мужчина провел 12 дней в реанимации.

По словам Виктора Борушко, в день марша он убегал от силовиков. Его сбили с ног, и вместе с ним на землю упал омоновец, который получил перелом большеберцовой кости.

Потерпевший же сотрудник ОМОНа в суде заявил, что обвиняемый нанес ему удар ногой, что и повлекло перелом. Однако Виктор Борушко это отрицает.

— Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить, — заявил он в суде.

Приговор вступает в силу спустя 10 дней и может быть обжалован.