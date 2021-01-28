В Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом рассказал нардеп из Слуги народа, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в четверг, 28 января.

При этом Монастырский отметил, что видит угрозу правового вакуума в сфере финансовых расследований.

— Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований, — считает Денис Монастырский.

В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится провисание дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.

— Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию, — сказал он.

Отмечается, что на данный момент, парламент вплотную приблизился к созданию Бюро экономической безопасности. Это ведомство должно заменить морально устаревшую налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.

Напомним, в октябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым в Украине ввели Бюро финансовых расследований, призванное заменить налоговую милицию.