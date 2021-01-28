Делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы предупредила ассамблею, что откажется там работать в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Об этом заявил в Страсбурге глава делегации РФ Петр Толстой, передает Европейская Правда.

Представитель Госдумы пообещал наказать ассамблею в случае даже малейшего или индивидуального ограничения в отношении россиян.

— Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегаций - мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году, — заявил Петр Толстой.

Как известно, в ответ на санкции, введенные ПАСЕ в 2014 году, россияне на несколько лет прекратили работу в ПАСЕ и остановили платежи в бюджет Совета Европы. В 2019 году под этим давлением ПАСЕ сняла санкции с РФ.

Также Толстой выступил с требованием к председательствующему не позволять украинским депутатам высказываться о Путине так, как это часто происходит.

— Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего — не допускать такого, — заявил он, отдельно отметив выступления Алексея Гончаренко, которые его задели.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ собирается обжаловать полномочия россиян.