Руководители всех предприятий обновленного «Укроборонпрома» пройдут проверку на полиграфе. Детектор лжи также будут проходить и кандидаты на должности в концерн.

Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев в интервью агентству Укринформ.

— Вводим проверку на полиграфе всех руководителей предприятий «Укроборонпрома». Я также принял решение, что все работники, которые входят в нашу команду в результате открытых конкурсов, должны пройти исследование на детекторе лжи, - сообщил он.

Также Юрий Гусев отметил, что Концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины: «Планируем углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными институтами, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски и возможные злоупотребления. И как раз современная эффективная система корпоративного управления будет этому способствовать. Ведь реформа предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров через прозрачные и всем понятные процедуры».

— Моя личная позиция — нулевая толерантность к коррупции. Никакой «круговой поруки». Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях «Укроборонпрома», - добавил он.

Напомним, Кабинет Министров Украины запустил реформу, которая призвана сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными.